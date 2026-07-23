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Генеральная ассамблея World Climbing сняла с повестки вопрос об отстранении российских спортсменов

Сергей Филин

Генеральная ассамблея Международной федерации скалолазания (World Climbing) не будет рассматривать вопрос о допуске спортсменов из России, Белоруссии и Израиля, сообщила Федерация скалолазания России.

Вопрос был вынесен на рассмотрение по итогам ежегодной Генеральной Ассамблеи, состоявшейся в апреле, после соответствующих предложений национальных федераций Украины, Латвии и Палестины.

Большинство участников поддержали исключение из повестки вопросов о приостановлении членства национальных федераций России, Республики Беларусь и Израиля. За это решение проголосовали 43 делегата, против — 31, еще двое воздержались.

По итогам голосования World Climbing не стала рассматривать вопрос о приостановке членства трех федераций.

В феврале 2026 года исполнительный совет World Climbing допустил российских и белорусских спортсменов к турнирам под своей эгидой в нейтральном статусе. Также он снял ограничения с национальных федераций скалолазания РФ и РБ.

Источник: Федерация скалолазания России
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Скалолазание
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