Президент Датского футбольного союза Меллер сообщил, что организация может выйти из состава ФИФА

Президент Датского футбольного союза Йеспер Меллер допустил, что организация может выйти из состава ФИФА.

27.11.2022 | Испания — Германия

Ранее стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) запретила сборной Дании выходить в форме с лозунгом: «Права человека для всех».

«Это решение (о выходе из ФИФА) еще не принято. Мы обсуждаем это в скандинавском регионе с августа», — цитирует Меллера The Athletic.

Он также заявил, что Дания не будет поддерживать на предстоящих выборах действующего президента ФИФА Джанни Инфантино.

Датский футбольный союз осудил политику ФИФА на фоне нарушений условий труда среди мигрантов, работавших на строительстве объектов чемпионата мира в Катаре.