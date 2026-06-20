Нидерланды разгромили Швецию, Бробби и Гакпо сделали по дублю

Сборная Нидерландов одержала крупную победу над сборной Швеции в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 — 5:1. Игра прошла на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне (США).

У нидерландцев по дублю оформили Брайан Бробби и Коди Гакпо. Еще один гол забил Крисенсио Саммервилл. На счету Гакпо и Саммервилла также по результативной передаче, у Дензела Дюмфриса два голевых паса.

Один мяч шведов в этом матче отыграл Энтони Эланга.

Нидерланды набрали 4 очка и возглавили таблицу группы F. Швеция с 3 баллами располагается на второй строчке. 26 июня нидерландцы сыграют с Тунисом, а шведы — с Японией.