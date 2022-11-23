Футболист сборной Марокко и «Фиорентины» назвал Кокорина фантастическим парнем

Полузащитник «Фиорентины» и сборной Марокко Софьян Амрабат в разговоре с корреспондентом «СЭ» назвал российского форварда Александра Кокорина фантастическим парнем и отличным футболистом.

27.11.2022 | Зенит — Спартак

— Кокорин фантастический парень! Отличный футболист, он мне нравится. Он не так много играл в «Фиорентине», но, думаю, сейчас Алекс выглядит отлично. Желаю ему всего наилучшего!

31-летний Кокорин выступает за кипрский «Арис» на правах аренды. Он принадлежит «Фиорентине». В текущем сезоне россиянин провел 9 матчей за «Арис», забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Аренда в клубе из Лимасола рассчитана до конца июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 800 тысяч евро. Ранее он выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».