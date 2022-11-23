Булыкин оценил шансы сборной Германии на победу в чемпионате мира-2022

Экс-игрок «Байера» Дмитрий Булыкин оценил шансы сборной Германии на победу в ЧМ-2022, который 20 ноября стартовал в Катаре.

«Посмотрим по сегодняшней игре, в какой форме находятся игроки. Германия всегда является одним из фаворитов на победу, будь-то чемпионат Европы или мира. По сегодняшней игре будет понятно, на что они могут рассчитывать. По любому, они дойдут далеко», — цитирует Булыкина «Спорт День за Днем».

Он также считает, что Франция, Бразилия и Аргентина станут основными соперниками немцев на турнире.

На данный момент Германия играет с Японией в первом туре группового этапа ЧМ-2022 в Катаре. Счет в матче к 51-й минуте — 1:0 в пользу немцев.