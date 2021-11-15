Пресняков одним словом описал игру сборной России против Хорватии
16:49
Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков в разговоре с «СЭ» оценил игру сборной России в матче против Хорватии (1:0) в рамках квалификации на ЧМ-2022.
«Надежды рухнули! Это очень обидное поражение. Удача отвернулась от нас в самый важный момент», — сказал Пресняков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Сборная России (22 очка) по итогу отборочного турнира ЧМ-2022 заняла второе место в группе Н и попала в зону стыковых матчей. Сборная Хорватии (23 очка) добилась прямой путевки на Чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре.
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