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В Хорватии оценили шансы России на выход на ЧМ-2022

16:45
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Бывший тренер сборной Хорватии и «Локомотива» Никола Юрчевич оценил шансы сборной России в финальную стадию чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

— Хорватия вышла на чемпионат мира. Может повторить успех 2018 года и выйти в финал?

— Будет очень тяжело. Франция, Италия, Германия, Англия, Испания, Португалия, Бразилия, Аргентина — все они будут фаворитами турнира. Но я считаю, что Хорватия входит в десятку сильнейших сборных в Европе и при удачном стечении обстоятельств может снова выйти в финал. Хотя мы все трезво смотрим на вещи и понимаем, что у такой маленькой страны шанс на медали крупного турнира представляется раз в 20-30 лет. Как минимум наша сборная обязана выходить в плей-офф.

— Что думаете о России? Как нам пробиться в Катар через стыковые матчи?

— Никто не любит играть против России, потому что у вас организованная команда, физически крепкая. Результаты в отборочном турнире приличные — вы уступили всего два раза и до 80-й минуты заключительного матча выходили на чемпионат мира. Думаю, что шансы на выход — 50/50.

Полностью интервью Николы Юрчевича читайте здесь

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Гоша Чернов все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры