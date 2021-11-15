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Ибрагимович может пропустить следующий матч сборной Швеции из-за грубой игры в матче против Испании

16:49
Нарушение со стороны Златана Ибрагимовича. Фото Getty Images
Нарушение со стороны Златана Ибрагимовича. Фото Getty Images
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Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович может пропустить первый стыковой матч команды в рамках отбора ЧМ-2022.

В игре заключительного тура отборочного цикла швед грубо сыграл против защитника сборной Испании Сесара Аспиликуэта, ударив того в спину. Согласно данным УЕФА, Ибрагимович получил желтую карточку, которая влечет за собой автоматическую дисквалификацию игрока на следующую встречу, сообщает Marca.

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Иван Шитик все материалы автора
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