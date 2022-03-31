Митрофанов заявил, что совет ФИФА не рассматривал вопрос о приостановке членства РФС

Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что совет Международной федерации футбола (ФИФА) не рассматривал вопрос о приостановке членства РФС в составе организации.

«В повестке этого конгресса существует пункт 4 — вопрос о членстве, в том числе о его приостановлении в составе ФИФА. Но следует отметить, что такой пункт есть в повестке каждого конгресса и единственным органом, который имеет право вынесения подобных предложений, является совет ФИФА, который прошел вчера. Вопрос по России на нем даже не поднимался. Если мне не изменяет память, тут вопрос о приостановлении членства Кении и Зимбабве», — приводит ТАСС слова Митрофанова.

В конце февраля ФИФА и УЕФА временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

РФС подал апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на эти решения. 23 марта президент РФС Александр Дюков заявил, что рассмотрение этих апелляций пройдет в апреле-мае.

Заседание совета ФИФА прошло вчера, 30 марта, в Дохе (Катар). Сегодня, 31 марта, там же проходит конгресс ФИФА.