Сборная Сербии обыграла Португалию и вышла на ЧМ-2022, отправив португальцев в стыки

Сборная Сербии в матче последнего тура отборочного турнира ЧМ-2022 обыграла Португалию со счетом 2:1.

На гол Ренату Саншеша гости ответили точными ударами Душана Тадича и Александра Митровича.

После заключительного тура Сербия с 20 очками поднялась на первое место группы A и пробилась на ЧМ-2022, Португалия опустилась на вторую строчку и попала в стыковые матчи.

В другом матче группы A сборная Ирландии обыграла Люксембург со счетом 3:0. Обе команды набрали по 9 очков и занимают 3-е и 4-е места соответственно.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа A

Португалия — Сербия — 1:2 (1:1)

Голы: Ренату Санчеш, 2 (1:0). Тадич, 33 (1:1). А.Митрович, 90 (1:2).

Португалия: Руй Патрисиу, Жозе Фонти, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Нуну Мендеш, Жоау Моутинью (Палинья, 64), Данилу Перрейра (Андре Силва, 90+2), Бернарду Силва (Бруну Фернандеш, 65), Ренату Санчеш (Рубен Невеш, 84), Криштиану Роналду, Диогу Жота (Жоау Феликс, 84).

Сербия: Райкович, Велькович (Спаич, 65), Миленкович, Павлович, Тадич, Гудель (А.Митрович, 46), Живкович (Радоньич, 69), Костич (Йович, 90), Лукич, С.Милинкович-Савич, Влахович.

Предупреждения: Жоау Канселу, 8. Гудель, 13. Жоау Моутинью, 61. Павлович, 66. Ренату Санчеш, 68. Миленкович, 70. А.Митрович, 90+1.

Судья: Орсато (Италия).

14 ноября. Лиссабон. Стадион «Да Луш».

Люксембург — Ирландия — 0:3 (0:0)

Голы: Даффи, 67 (0:1). Огбене, 75 (0:2). Робинсон, 88 (0:3).

Люксембург: Шон, Шано, Селимович, Пинту, Янс, Мартинс Перейра, О.Тилль (С.Тилль, 86), Баррейро, Боргес Санчес (Девилль, 52), Родригеш, Синани.

Ирландия: Базуну, Коулман, Даффи, Доэрти (Хурихэйн, 90), Иган, Макклин, Хендрик, Каллен (Пэрротт, 90), Робинсон (Омобамиделе, 89), Ида (Найт, 62), Огбене (Браун, 82).

Предупреждения: Селимович, 6. Мартинс Перейра, 19. Каллен, 47. Даффи, 56. Шано, 77. Найт, 84.

Судья: Богнар (Венгрия).

14 ноября. Люксембург. Стадион «Стад де Люксембург».