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Скалони: «Тот, кто думает, что с Австралией будет просто, заблуждается»

Иван Шитик
Корреспондент
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Лионель Скалони.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал результат матча ЧМ-2022 с командой Польши (2:0).

«Мы остались довольны этой игрой и добытым результатом. Было непросто играть против команды, которая играла в такой выстроенный оборонительный футбол.

На ЧМ не бывает простых матчей. Нас обыграла Саудовская Аравия — никто такого не ожидал. Можно проиграть даже тогда, когда играешь хорошо. И тот, кто думает, что с Австралией будет просто, заблуждается.

Давайте не будем забегать вперед. Мы не являемся претендентами на что-либо. Мы просто крепкая команда, которая собирается бороться до конца", — цитирует Скалони Clarin.

Матч 1/8 финала ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Австралии пройдет в субботу, 3 декабря. Начало встречи — в 22.00 (мск).

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Сборная Австралии по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Польши по футболу
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