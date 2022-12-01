Скалони: «Тот, кто думает, что с Австралией будет просто, заблуждается»
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал результат матча ЧМ-2022 с командой Польши (2:0).
«Мы остались довольны этой игрой и добытым результатом. Было непросто играть против команды, которая играла в такой выстроенный оборонительный футбол.
На ЧМ не бывает простых матчей. Нас обыграла Саудовская Аравия — никто такого не ожидал. Можно проиграть даже тогда, когда играешь хорошо. И тот, кто думает, что с Австралией будет просто, заблуждается.
Давайте не будем забегать вперед. Мы не являемся претендентами на что-либо. Мы просто крепкая команда, которая собирается бороться до конца", — цитирует Скалони Clarin.
Матч 1/8 финала ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Австралии пройдет в субботу, 3 декабря. Начало встречи — в 22.00 (мск).