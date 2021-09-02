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На матч Кипр — Россия назначена испанская бригада арбитров

11:51
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Стала известна бригада арбитров, назначенных на матч 5-го тура отбора к ЧМ-2022 между Кипром и Россией.

Главным судьей игры назначен испанец Алехандро Эрнандес, его помощниками будут Хосе Наранхо и Теодоро Собрино, четвертый арбитр — Сесар Тото.

Ответственным за ВАР будет испанец Хосе Санчес.

Матч Кипр — Россия запланирован на субботу, 4 сентября. Начало — в 19.00 (мск). Вчера, 1 сентября, россияне сыграли вничью с Хорватией (0:0).

Россия с 7 очками занимает 2-е место в группе H, лидирует сборная Хорватии, имея в активе также 7 баллов.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия 0
Хорватия 0
Матч завершен

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения 1
Словакия 1
Матч завершен

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50

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Виктория Кравченко все материалы автора

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