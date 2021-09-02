На матч Кипр — Россия назначена испанская бригада арбитров
Стала известна бригада арбитров, назначенных на матч 5-го тура отбора к ЧМ-2022 между Кипром и Россией.
Главным судьей игры назначен испанец Алехандро Эрнандес, его помощниками будут Хосе Наранхо и Теодоро Собрино, четвертый арбитр — Сесар Тото.
Ответственным за ВАР будет испанец Хосе Санчес.
Матч Кипр — Россия запланирован на субботу, 4 сентября. Начало — в 19.00 (мск). Вчера, 1 сентября, россияне сыграли вничью с Хорватией (0:0).
Россия с 7 очками занимает 2-е место в группе H, лидирует сборная Хорватии, имея в активе также 7 баллов.
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