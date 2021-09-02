Колосков считает, что дебют Карпина во главе сборной России удался

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от матча отборочного этапа к ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии (0:0).

«Результат для нашей команды приемлемый. Исхожу из того, что это был дебютный матч Карпина. У него было всего лишь три полноценных тренировочных дня. В этих условиях очень сложно разобраться в возможностях футболистов. Конечно, он обо всех знал, но одно дело — видеть, а другое дело — работать. Карпин сумел за короткий срок определиться со стартовым составом исходя из возможностей футболистов. Он умело проявил свои тренерские качества, делал правильные замены, которые усилили игру. Сборная Хорватии считалась фаворитом в нашей группе, но практика показала, что с хорватами можно не только играть, но и выигрывать. У нашей сборной были шансы. Впереди еще две игры, в которых Карпин окончательно убедится в возможностях футболистов. Также можно будет получше определиться со стартовым составом, выстроить свою игру. С моей точки зрения, дебют Карпина удался», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Россия и Хорватия после этого матча имеют по 7 очков. По дополнительным показателям хорваты опережают россиян и занимают первое место в группе H. 4 сентября сборная России на выезде сыграет против Кипра.