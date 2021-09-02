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Колосков считает, что дебют Карпина во главе сборной России удался

11:53
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от матча отборочного этапа к ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии (0:0).

«Результат для нашей команды приемлемый. Исхожу из того, что это был дебютный матч Карпина. У него было всего лишь три полноценных тренировочных дня. В этих условиях очень сложно разобраться в возможностях футболистов. Конечно, он обо всех знал, но одно дело — видеть, а другое дело — работать. Карпин сумел за короткий срок определиться со стартовым составом исходя из возможностей футболистов. Он умело проявил свои тренерские качества, делал правильные замены, которые усилили игру. Сборная Хорватии считалась фаворитом в нашей группе, но практика показала, что с хорватами можно не только играть, но и выигрывать. У нашей сборной были шансы. Впереди еще две игры, в которых Карпин окончательно убедится в возможностях футболистов. Также можно будет получше определиться со стартовым составом, выстроить свою игру. С моей точки зрения, дебют Карпина удался», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Россия и Хорватия после этого матча имеют по 7 очков. По дополнительным показателям хорваты опережают россиян и занимают первое место в группе H. 4 сентября сборная России на выезде сыграет против Кипра.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия 0
Хорватия 0
Матч завершен

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения 1
Словакия 1
Матч завершен

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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