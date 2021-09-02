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«Ничего не изменилось после этого матча» Булыкин об игре Россия — Хорватия

11:45
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался об игре национальной команды в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Хорватии (0:0).

«Ничего не изменилось после этого матча, но мы увидели первую игру сборной Карпина, увидели, как он хотел прессинговать на чужой половине поля и как он сыграл без привычных нам форвардов, — цитирует Булыкина «Газета.Ru». — В следующих играх, думаю, мы получим больше пищи для размышлений.

Наши быстрые нападающие и Головин с Миранчуком должны были прессинговать на чужой половине — не совсем грамотно у них это получалось, но мы увидели, что они этого хотели. То, что не было номинальных нападающих, меня, как нападающего, удивило. Но, в то же время, это решение Карпина — посмотрим, как он будет действовать в следующих играх.

По выбору вратаря у меня вопросов не осталось. У меня их и не было: Гильерме брали как опытного первого номера, который уже не впервые стоял в воротах сборной".

Россия и Хорватия после этого матча имеют по 7 очков. По дополнительным показателям хорваты опережают россиян и занимают первое место в группе H. 4 сентября сборная России на выезде сыграет против Кипра.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия 0
Хорватия 0
Матч завершен

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения 1
Словакия 1
Матч завершен

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/09/02/n_16469756.shtml

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Роман Шишов все материалы автора

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