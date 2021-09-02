Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался об игре национальной команды в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Хорватии (0:0).

«Ничего не изменилось после этого матча, но мы увидели первую игру сборной Карпина, увидели, как он хотел прессинговать на чужой половине поля и как он сыграл без привычных нам форвардов, — цитирует Булыкина «Газета.Ru». — В следующих играх, думаю, мы получим больше пищи для размышлений.

Наши быстрые нападающие и Головин с Миранчуком должны были прессинговать на чужой половине — не совсем грамотно у них это получалось, но мы увидели, что они этого хотели. То, что не было номинальных нападающих, меня, как нападающего, удивило. Но, в то же время, это решение Карпина — посмотрим, как он будет действовать в следующих играх.

По выбору вратаря у меня вопросов не осталось. У меня их и не было: Гильерме брали как опытного первого номера, который уже не впервые стоял в воротах сборной".

Россия и Хорватия после этого матча имеют по 7 очков. По дополнительным показателям хорваты опережают россиян и занимают первое место в группе H. 4 сентября сборная России на выезде сыграет против Кипра.