Михаил Боярский назвал Джикию лучшим игроком матча против Словении

Народный артист России Михаил Боярский отреагировал на победу сборной России в отборочном матче чемпионата мира-2022 против Словении (2:1).

«Грязно, конечно, — сказал Боярский «СЭ». — Получилась силовая игра, но наши выстояли. Очень серьезная физическая подготовка. Забитые два мяча — шикарные. Джикия такой мяч залепил... После второго гола растерялись не только словенцы, но и мы. Сборная России сбросила обороты, и получилась долгая, грязная и не очень профессиональная игра. Не совсем понимали, что делать с мячом в штрафной, — реализация не очень. Можно было Словению наказать 5-7 раз. Но есть такая растерянность».

Боярский также назвал защитника «Спартака» Георгия Джикию лучшим игроком матча.

«Лучший игрок? Сегодня все играли с полной самоотдачей. Не щадили ни рук, ни ног, ни головы. По моим соображениям, лучший — Джикия. Во-первых, красота гола. А во-вторых, очень серьезная игра в обороне. Хорваты в параллельном матче сыграли вничью. Сейчас надо отдохнуть, подлечиться и залатать все травмы. У нас хорошая подготовка, много молодых ребят — все карты им в руки. Нужно доказывать свою состоятельность», — добавил Боярский.

Сборная России вышла на первое место в турнирной таблице, набрав 19 очков. У хорватов стало 17 баллов.

В ноябре состоятся заключительные матчи группового этапа. 11 октября Россия на своем поле сыграет против Кипра, а 14 октября российской команде предстоит матч на выезде против Хорватии.