Далер Кузяев: «Турнирную таблицу уже видели. Конечно, обрадовались, что хорваты сыграли вничью»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев поделился впечатлениями от победы над командой Словении в матче отборочного цикла ЧМ-2022 (2:1).

«Согласен, игра была жесткой. Потому что словенцы играли дома и хотели перед своими болельщиками взять три очка. Для них эта игра была определяющей, но мы были готовы к такому сопернику.

Было непросто, особенно во второй половине второго тайма, где мы перестали выбегать даже в контратаки. Нужно отдать должное сопернику. Слава богу, что мы победили и взяли три очка.

Турнирную таблицу уже видели. Конечно, обрадовались, что хорваты сыграли вничью. Но задача еще не выполнена. Некогда расслабляться. Хорошо, что все зависит от нас.

Никакого давления не было, мы забыли о том, что наши команды здесь неудачно выступали. Рады, конечно, что прервали серию в Мариборе. Благодарю от лица всех болельщиков за поддержку», — сказал Кузяев в эфире «Матч ТВ».