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Александр Дюков: «Дзюба? Давайте без провокационных вопросов»

12 октября, 00:01
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Президент РФС Александр Дюков после матча отборочного турнира ЧМ-2022 Словения — Россия (1:2) ответил на вопрос об Артеме Дзюбе.

— Не кажется, что с такой игрой и Дзюба не нужен?

— Давайте без провокационных вопросов. Вы же уже задавали такой вопрос. Тренер пригласил Артема — значит, он посчитал, что Артем может пригодиться команде. Тренер будет решать, кого звать на ноябрьские матчи.

Ранее Дзюба отказался от вызова в сборную.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры