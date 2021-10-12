Александр Дюков: «Дзюба? Давайте без провокационных вопросов»
12 октября, 00:01
Президент РФС Александр Дюков после матча отборочного турнира ЧМ-2022 Словения — Россия (1:2) ответил на вопрос об Артеме Дзюбе.
— Не кажется, что с такой игрой и Дзюба не нужен?
— Давайте без провокационных вопросов. Вы же уже задавали такой вопрос. Тренер пригласил Артема — значит, он посчитал, что Артем может пригодиться команде. Тренер будет решать, кого звать на ноябрьские матчи.
Ранее Дзюба отказался от вызова в сборную.
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
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