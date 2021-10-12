Александр Дюков: «Дзюба? Давайте без провокационных вопросов»

Президент РФС Александр Дюков после матча отборочного турнира ЧМ-2022 Словения — Россия (1:2) ответил на вопрос об Артеме Дзюбе.

— Не кажется, что с такой игрой и Дзюба не нужен?

— Давайте без провокационных вопросов. Вы же уже задавали такой вопрос. Тренер пригласил Артема — значит, он посчитал, что Артем может пригодиться команде. Тренер будет решать, кого звать на ноябрьские матчи.

Ранее Дзюба отказался от вызова в сборную.