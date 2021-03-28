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Матч Словакия — Россия обслужит бригада арбитров из Испании

13:30
Карлос дель Серро Гранде. Фото Reuters
Карлос дель Серро Гранде. Фото Reuters
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Официальный сайт ФИФА 28 марта опубликовал судейские назначения на матч 3-го тура отбора ЧМ-2022 между сборными Словакии и России.

Главным арбитром встречи будет Карлос дель Серро Гранде. Помогать ему будут соотечественники Хуан Юсте и Диего Барберо, четвертым судьей назначен Хосе Санчес.

Матч Словакия — Россия состоится во вторник, 30 марта. Начало — в 21.45 (мск). После двух туров у россиян шесть очков, у словаков — два.

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