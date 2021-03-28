Матч Словакия — Россия обслужит бригада арбитров из Испании
Официальный сайт ФИФА 28 марта опубликовал судейские назначения на матч 3-го тура отбора ЧМ-2022 между сборными Словакии и России.
Главным арбитром встречи будет Карлос дель Серро Гранде. Помогать ему будут соотечественники Хуан Юсте и Диего Барберо, четвертым судьей назначен Хосе Санчес.
Матч Словакия — Россия состоится во вторник, 30 марта. Начало — в 21.45 (мск). После двух туров у россиян шесть очков, у словаков — два.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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