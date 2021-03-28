Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2014
ЧМ по футболу 2018
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Шевченко поделился ожиданиями от матча с Финляндией

13:20
Теги:

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча 2-го тура отбора на ЧМ-2022 против Финляндии.

«Самое главное — понимать, за счет чего можем их обыграть, как построить оборону, выходы, взаимодействие. Мы уделили этому очень большое внимание. Очень подробно объяснили ребятам. Они очень быстро схватили. Думаю, этот процесс намного легче дается. Мы просим создание компактного давления в середине поля. Взаимодействие с помощью коротких и средних передач, вертикальные передачи вперед. Все, чего требует современный футбол, ребята это делают», — заявил Шевченко на пресс-конференции.

Матч Украина — Финляндия состоится в воскресенье, 28 марта. Начало — в 21.45 (мск).

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...