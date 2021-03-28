Шевченко поделился ожиданиями от матча с Финляндией
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча 2-го тура отбора на ЧМ-2022 против Финляндии.
«Самое главное — понимать, за счет чего можем их обыграть, как построить оборону, выходы, взаимодействие. Мы уделили этому очень большое внимание. Очень подробно объяснили ребятам. Они очень быстро схватили. Думаю, этот процесс намного легче дается. Мы просим создание компактного давления в середине поля. Взаимодействие с помощью коротких и средних передач, вертикальные передачи вперед. Все, чего требует современный футбол, ребята это делают», — заявил Шевченко на пресс-конференции.
Матч Украина — Финляндия состоится в воскресенье, 28 марта. Начало — в 21.45 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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