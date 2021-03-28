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Головин о новом видео Дзюбы: «Надоел прилично»

13:59
Александр Головин и Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Переписка Артема Дзюбы и Александра Головина. Фото Instagram
Александр Головин и Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий сборной России Артем Дзюба 28 марта на своей странице в Instagram опубликовал новое видео.

«Особенно благодарен, что капитанскую повязку оставил мне. Одна из самых важных вещей для меня — играть за сборную и быть ее капитаном. Спасибо вам, Станислав Саламович, спасибо ребятам и всем, кто поддерживал. Я вам очень благодарен. Извините, если надоел», — сказал Дзюба на видео.

В комментариях появился полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин, который ответил: «Надоел прилично».

Переписка Артема Дзюбы и Александра Головина. Фото Instagram
Переписка Артема Дзюбы и Александра Головина. Фото Instagram

В субботу 27 марта сборная России во 2-м туре отбора на ЧМ-2022 обыграла Словению (2:1), дублем отличился Артем Дзюба.

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




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