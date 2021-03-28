Головин о новом видео Дзюбы: «Надоел прилично»
Нападающий сборной России Артем Дзюба 28 марта на своей странице в Instagram опубликовал новое видео.
«Особенно благодарен, что капитанскую повязку оставил мне. Одна из самых важных вещей для меня — играть за сборную и быть ее капитаном. Спасибо вам, Станислав Саламович, спасибо ребятам и всем, кто поддерживал. Я вам очень благодарен. Извините, если надоел», — сказал Дзюба на видео.
В комментариях появился полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин, который ответил: «Надоел прилично».
В субботу 27 марта сборная России во 2-м туре отбора на ЧМ-2022 обыграла Словению (2:1), дублем отличился Артем Дзюба.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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