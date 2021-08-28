Магкеев покинул расположение сборной России из-за повреждения, его заменит Чистяков
Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев покинул расположение сборной России из-за повреждения, сообщает Telegram-канал национальной команды.
«Магкеев прибыл в расположение сборной команды с повреждением мышцы бедра. После выполнения дополнительного обследования, медицинский и тренерский штабы приняли решение не рисковать здоровьем игрока и дать возможность дальнейшего лечения в клубе по согласованию с медицинской службой «Локомотива», — сказал главный врач команды Владимир Хайтин.
Сообщается, что Магкеева в сборной России заменит защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков.
Сборная России в сентябре проведет три матча в рамках отборочного турнира к чемпионату мира — 2022. Игра с командой Хорватии состоится 1 сентября в Москве на стадионе «Лужники». Игра против сборной Кипра пройдет 4 сентября в Никосии, встреча россиян с мальтийцами 7 сентября состоится на «Открытие Банк Арене».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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