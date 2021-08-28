Модрич не сыграет за Хорватию в матче с Россией
Полузащитник «Реала» Лука Модрич, пропустивший матч 3-го тура чемпионата Испании против «Леванте» (3:3), не сыграет за сборную Хорватии во встрече отборочного турнира ЧМ-2022 против России. Об этом «СЭ» сообщила хорватская редакция Goal.com.
Ранее сообщалось, что 35-летний хавбек пропустил предыдущую игру из-за мышечного повреждения. Также Модрич не сыграет в сегодняшней игре 3-го тура ла лиги против «Бетиса».
Игра Россия — Хорватия пройдет 1 сентября в Москве на Большой спортивной арене олимпийского комплекса «Лужники». Начало — в 21.45 по московскому времени.
После трех туров сборные Хорватии и России возглавляют отборочную группу H (по шесть очков).
Напомним, в сентябре сборная России проведет три матча: против Хорватии (1 сентября, 21.45 мск), Кипра (4 сентября, 16.00 мск) и Мальты (7 сентября, 21.45 мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю