Модрич не сыграет за Хорватию в матче с Россией

Полузащитник «Реала» Лука Модрич, пропустивший матч 3-го тура чемпионата Испании против «Леванте» (3:3), не сыграет за сборную Хорватии во встрече отборочного турнира ЧМ-2022 против России. Об этом «СЭ» сообщила хорватская редакция Goal.com.

Ранее сообщалось, что 35-летний хавбек пропустил предыдущую игру из-за мышечного повреждения. Также Модрич не сыграет в сегодняшней игре 3-го тура ла лиги против «Бетиса».

Игра Россия — Хорватия пройдет 1 сентября в Москве на Большой спортивной арене олимпийского комплекса «Лужники». Начало — в 21.45 по московскому времени.

После трех туров сборные Хорватии и России возглавляют отборочную группу H (по шесть очков).

Напомним, в сентябре сборная России проведет три матча: против Хорватии (1 сентября, 21.45 мск), Кипра (4 сентября, 16.00 мск) и Мальты (7 сентября, 21.45 мск).