Ловрен оценил шансы сборной России на выход в финальную стадию ЧМ-2022
Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен оценил шансы сборной России на выход в финальную стадию чемпионата мира в Катаре.
— Вы возвращались в Петербург вместе с российскими сборниками «Зенита»?
— Мне предлагали такой вариант, но я решил, что это будет немного странно и не совсем тактично — все-таки у нас было совсем разное настроение. Мне бы пришлось сдерживать себя и не показывать радости, хотя на самом деле я был действительно счастлив, — сказал Ловрен в интервью matchtv.ru.
— Как вы оцениваете шансы России выйти на чемпионат мира через стыковые матчи?
— Я верю в это. Так я и сказал Караваеву после нашего матча. Конечно, без удачи не обойтись. Надеюсь, Россия не попадет на Италию или Португалию, а остальные сборные ей вполне по силам обыграть.
— Что вы думаете о новой формуле стыковых матчей — теперь нужно выиграть две игры подряд у разных сборных, полуфинал и финал?
— Мне не нравится такой эксперимент. Раньше стыковое противостояние состояло из двух игр с одним соперником, и я считаю, что так было справедливее. Теперь ты можешь обыграть в первой встрече, условно говоря, Северную Македонию и попасть на Италию. К тому же одна команда вполне может оба матча сыграть дома.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1441687_Rossija_ne_pokazala_zhelanija_igrat_v_futbol_Zashhitnik_Zenita_kritikujet_komandu_Karpina
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