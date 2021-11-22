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Ловрен оценил шансы сборной России на выход в финальную стадию ЧМ-2022

15:35
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Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен оценил шансы сборной России на выход в финальную стадию чемпионата мира в Катаре.

— Вы возвращались в Петербург вместе с российскими сборниками «Зенита»?

— Мне предлагали такой вариант, но я решил, что это будет немного странно и не совсем тактично — все-таки у нас было совсем разное настроение. Мне бы пришлось сдерживать себя и не показывать радости, хотя на самом деле я был действительно счастлив, — сказал Ловрен в интервью matchtv.ru.

— Как вы оцениваете шансы России выйти на чемпионат мира через стыковые матчи?

— Я верю в это. Так я и сказал Караваеву после нашего матча. Конечно, без удачи не обойтись. Надеюсь, Россия не попадет на Италию или Португалию, а остальные сборные ей вполне по силам обыграть.

— Что вы думаете о новой формуле стыковых матчей — теперь нужно выиграть две игры подряд у разных сборных, полуфинал и финал?

— Мне не нравится такой эксперимент. Раньше стыковое противостояние состояло из двух игр с одним соперником, и я считаю, что так было справедливее. Теперь ты можешь обыграть в первой встрече, условно говоря, Северную Македонию и попасть на Италию. К тому же одна команда вполне может оба матча сыграть дома.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1441687_Rossija_ne_pokazala_zhelanija_igrat_v_futbol_Zashhitnik_Zenita_kritikujet_komandu_Karpina

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты