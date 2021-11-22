Ловрен оценил шансы сборной России на выход в финальную стадию ЧМ-2022

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен оценил шансы сборной России на выход в финальную стадию чемпионата мира в Катаре.

— Вы возвращались в Петербург вместе с российскими сборниками «Зенита»?

— Мне предлагали такой вариант, но я решил, что это будет немного странно и не совсем тактично — все-таки у нас было совсем разное настроение. Мне бы пришлось сдерживать себя и не показывать радости, хотя на самом деле я был действительно счастлив, — сказал Ловрен в интервью matchtv.ru.

— Как вы оцениваете шансы России выйти на чемпионат мира через стыковые матчи?

— Я верю в это. Так я и сказал Караваеву после нашего матча. Конечно, без удачи не обойтись. Надеюсь, Россия не попадет на Италию или Португалию, а остальные сборные ей вполне по силам обыграть.

— Что вы думаете о новой формуле стыковых матчей — теперь нужно выиграть две игры подряд у разных сборных, полуфинал и финал?

— Мне не нравится такой эксперимент. Раньше стыковое противостояние состояло из двух игр с одним соперником, и я считаю, что так было справедливее. Теперь ты можешь обыграть в первой встрече, условно говоря, Северную Македонию и попасть на Италию. К тому же одна команда вполне может оба матча сыграть дома.