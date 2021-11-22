Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен поддержал игрока сборной России Федора Кудряшова, который забил решающий автогол в очном матче национальных команд.

— Хорватия владела большим преимуществом, но никак не могла забить. Это заставляло нервничать?

— Нам сложно давалась игра. Особенно непросто стало после того, как начался сумасшедший ливень. Мы, конечно, не паниковали, но понимали, что под таким дождем забить будет тяжелее. Такие погодные условия дали дополнительное преимущество сборной России. Но нам все же удалось победить, — приводит слова Ловрена matchtv.ru.

— До этого когда-нибудь играли в такой ливень?

— Нет! Разве что очень-очень давно в детстве, когда мне было 12 или 13 лет.

— Что скажете об автоголе Кудряшова?

— Я видел момент, когда он держался за мышцу и говорил что-то про травму, а спустя всего минуту случился этот автогол. Я ему сочувствую. Возможно, в первом случае Кудряшову следовало упасть на поле, и это было бы тактически правильно для команды. Но он повел себя как честный парень.