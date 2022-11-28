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Сегодня, 06:59

Куртуа рассказал об ожиданиях от матча Бельгии с Хорватией

Виктория Кравченко
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Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа плделился ожиданиями от предстоящего матча с командой Хорватии в третьем туре группового этапа ЧМ-2022.

«Мы знаем, насколько хороша сборная Хорватии. У нее есть одаренные игроки. Этот матч будет для нас своего рода финалом против действующих финалистов чемпионата мира. В двух первых матчах мы не показали нашу лучшую игру, поэтому нам необходимо выступить значительно лучше», — цитирует Куртуа TMW.

Игра запланирована на 1 декабря. На данный момент Хорватия возглавляет группу с четырьмя очками, а на счету Бельгии, идущей третьей, три балла.

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