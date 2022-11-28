Варан назвал Погба незаменимым игроком сборной Франции

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан рассказал, что думает о важности Поля Погба для команды. Футболист пропускает турнир из-за травмы, полученной на предсезонном сборе летом.

«Я переживал, что пропущу турнир, но все сложилось хорошо. Смогу ли я стать лидером коллектива, пока отсутствует Погба? Он незаменимый футболист для сборной, у него очень сильный характер. Без него другим игрокам придётся брать на себя чуть больше», — цитирует TWM защитника.

27 ноября сборная Франции обыграла Данию (2:1) и гарантировала себе выход из группы D.