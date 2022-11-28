Сантуш — о Роналду: «Раньше он не был таким»
Сантуш прокомментировал поведение Роналду
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал, что думает об игре форварда Криштиану Роналду.
«Я знал Роналду еще юношей, тогда он не был таким. У меня в раздевалке были Педру Барбоза, Паулу Бенту и другие. Но со временем эти качества стали проявляться, он стал чаще брать слово. Команда живет с этим, и это самое главное», — цитирует Сантуша A Bola.
Матч третьего тура ЧМ-2022 между сборными Португалии и Уругвая пройдет 28 ноября в 22.00 по московскому времени. Португальцы, набрав 3 очка, занимают 1-е место в группе Н, Уругвай располагается на 3-й позиции (1 очко).
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