Месси, Паредес и Ди Мария во вторник присоединятся к сборной Аргентины
02:05
Футболисты сборной Аргентины начали подготовку к матчам отборочного раунда ЧМ-2022, сообщает Twitter команды.
Игроки «ПСЖ» Лионель Месси, Леандро Паредес и Анхель Ди Мария присоединятся к сборной Аргентины во вторник, 5 октября.
#Selecci?nMayor Los futbolistas que conduce ?@lioscaloni? trabajaron hoy por la tarde en #Ezeiza.— Selecci?n Argentina ?? (@Argentina) October 4, 2021
Ma?ana, se completa la plantilla con la llegada de Leo Messi, ?ngel Di Mar?a y ?@LParedss?. pic.twitter.com/MzpI9fE3j6
Сборная Аргентины сыграет с Парагваем 8 октября, с Уругваем — 11 октября, с Перу — 15 октября.
Турнирая таблица отборочного раунда ЧМ-2022 в Южной Америке: Аргентина после 8 матчей занимает второе место.
Читайте также
«Меня обманывали как свои, так и чужие. Совесть у этих людей уже не заработает». Откровенное интервью Федора Емельяненко
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю