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Месси, Паредес и Ди Мария во вторник присоединятся к сборной Аргентины

02:05
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Футболисты сборной Аргентины начали подготовку к матчам отборочного раунда ЧМ-2022, сообщает Twitter команды.

Игроки «ПСЖ» Лионель Месси, Леандро Паредес и Анхель Ди Мария присоединятся к сборной Аргентины во вторник, 5 октября.

Сборная Аргентины сыграет с Парагваем 8 октября, с Уругваем — 11 октября, с Перу — 15 октября.

Турнирая таблица отборочного раунда ЧМ-2022 в Южной Америке: Аргентина после 8 матчей занимает второе место.

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Сергей Разин все материалы автора

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