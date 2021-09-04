Кипр — Россия: все голы матча
Сборная России в матче пятого тура отборочного турнира ЧМ-2022 в гостях победила команду Кипра со счетом 2:0.
Голы забили Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов. В обоих случаях ассистентом выступил Федор Смолов.
Предлагаем вашему вниманию все голы матча:
Ерохин, 6-й минута
Первый гол сборной России при Карпине. И какой! Смолов покатил на Ерохина, а Саня вколотил в дальний. Мощь ??? pic.twitter.com/dUKMQCS3bF— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 4, 2021
Жемалетдинов, 55-я
Жемалетдинов и Смолов поменялись местами — Федя ассистировал, Рифат зарешал ? pic.twitter.com/ewkqgirkds— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 4, 2021
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