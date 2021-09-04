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Россия победила, теперь болеем за неудачу хорватов в Словакии. Расклады для сборной Карпина в отборе ЧМ

20:56
4 сентября. Никосия. Кипр — Россия — 0:2. Фото AFP
4 сентября. Никосия. Кипр — Россия — 0:2. Фото AFP
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После матчей Кипр — Россия (0:2) и Словения — Мальта (1:0) положение в отборочной группе Н ЧМ-2022 выглядит так:

Россия — 10 очков (5 матчей, разность мячей — 8-4), Хорватия — 7 (4, 4-1), Словения — 7 (5, 4-4), Словакия — 6 (4, 5-4), Мальта — 4 (5, 6-9), Кипр — 4 (5, 1-6).

Напомним, что на ЧМ попадает лучшая команда группы, а сборная, занявшая второе место, отправляется в стыковые игры.

Сегодня в 21.45 состоится матч Словакия — Хорватия.

Россия выполнила задачу-минимум на сегодняшний матч — набрала три очка, что не удалось в гостевой встрече на Кипре ни Словакии, ни Словении. Это наше большое преимуществе в турнирной борьбе с двумя этими сборными. Задачей-максимум было победить с крупным счетом — в случае равенства очков по окончании отборочного турнира разность мячей определит, какая команда окажется выше. Лишние голы в игре с аутсайдером группы не были бы лишними.

Сейчас России стоит поболеть за победу Словакии в матче с Хорватией или ничью. С точки зрения борьбы за первое место оптимально поражение хорватов, но, если иметь в виду и то, что россиянам, вероятно, придется биться за вторую позицию, наиболее удачным результатом станет потеря очков со стороны обеих сборных.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словакия 0
Хорватия 0
1-й тайм

П2

29%

1.96

1X

17%

1.90

Обе забьют - да

15%

2.06
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа D
Украина 0
Франция 0
1-й тайм

П2

33%

1.63

ТБ 2.0

21%

1.58

Ф1 (+1)

16%

1.76
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Кипр 0
Россия 2
Матч завершен

П2

38%

1.40

Ф2 (-1)

22%

1.62

ТБ 2.5

18%

2.03

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