Россия победила, теперь болеем за неудачу хорватов в Словакии. Расклады для сборной Карпина в отборе ЧМ

После матчей Кипр — Россия (0:2) и Словения — Мальта (1:0) положение в отборочной группе Н ЧМ-2022 выглядит так:

Россия — 10 очков (5 матчей, разность мячей — 8-4), Хорватия — 7 (4, 4-1), Словения — 7 (5, 4-4), Словакия — 6 (4, 5-4), Мальта — 4 (5, 6-9), Кипр — 4 (5, 1-6).

Напомним, что на ЧМ попадает лучшая команда группы, а сборная, занявшая второе место, отправляется в стыковые игры.

Сегодня в 21.45 состоится матч Словакия — Хорватия.

Россия выполнила задачу-минимум на сегодняшний матч — набрала три очка, что не удалось в гостевой встрече на Кипре ни Словакии, ни Словении. Это наше большое преимуществе в турнирной борьбе с двумя этими сборными. Задачей-максимум было победить с крупным счетом — в случае равенства очков по окончании отборочного турнира разность мячей определит, какая команда окажется выше. Лишние голы в игре с аутсайдером группы не были бы лишними.

Сейчас России стоит поболеть за победу Словакии в матче с Хорватией или ничью. С точки зрения борьбы за первое место оптимально поражение хорватов, но, если иметь в виду и то, что россиянам, вероятно, придется биться за вторую позицию, наиболее удачным результатом станет потеря очков со стороны обеих сборных.