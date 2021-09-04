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Россия в гостях обыграла Кипр и одержала первую победу при Карпине

20:54
Сборная России в матче пятого тура группового турнира ЧМ-2022 в гостях победила команду Кипра со счетом 2:0. Фото TeamRussia, Twitter Александр Ерохин. Фото TeamRussia, Twitter
Сборная России в матче пятого тура группового турнира ЧМ-2022 в гостях победила команду Кипра со счетом 2:0. Фото TeamRussia, Twitter
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Сборная России в матче пятого тура отборочного турнира ЧМ-2022 в гостях победила команду Кипра со счетом 2:0.

Голы забили Александр Ерохин (6-й минута) и Рифат Жемалетдинов (55-я). В обоих случаях ассистентом выступил Федор Смолов.

Это первая победа сборной России при новом главном тренере Валерии Карпине. Ранее команда сыграла вничью с Хорватией (0:0).

Россия вышла на первое место в группе H и обогнала Хорватию, которая сегодня проведет свой матч пятого тура против Словакии.

Кипр занимает последнее место в группе.

В следующем матче Россия дома сыграет с Мальтой (7 сентября, «Открытие Арена», начало — в 21.45 мск). Встречу покажет канал РЕН ТВ.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа H

Кипр — Россия — 0:2 (0:1)

Голы: Ерохин, 6 (0:1). Жемалетдинов, 55 (0:2).

Кипр: Михаил, Кателарис, Каро, Панайоту (Тзионис, 61), Псалтис (Захариу, 77), Кастанос, Артиматас (Кириаку, 72), Лоизу, Питтас (Авраам, 61), Н.Иоанну, Папулис (Илиа, 72).

Россия: Гильерме, Караваев, Дивеев, Джикия, Самошников, Ерохин, Баринов, Головин (Кузяев, 67), Миранчук (Бакаев, 64), Смолов (Тюкавин, 75), Черышев (Жемалетдинов, 46).

Предупреждения: Артиматас, 45+1. Смолов, 60. Ерохин, 74. Кателарис, 90. Жемалетдинов, 90+4.

Судьи: Эрнандес-Эрнандес. Наранхо, Собрино (все — Испания).

ВАР: Санчес Мартинес. Кабаньеро (оба — Испания).

4 сентября. Никосия. Стадион ГСП.

Кипр — Россия

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словакия 0
Хорватия 0
1-й тайм

П2

29%

1.96

1X

17%

1.90

Обе забьют - да

15%

2.06
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа D
Украина 0
Франция 0
1-й тайм

П2

33%

1.63

ТБ 2.0

21%

1.58

Ф1 (+1)

16%

1.76
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Кипр 0
Россия 2
Матч завершен

П2

38%

1.40

Ф2 (-1)

22%

1.62

ТБ 2.5

18%

2.03

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Роман Шишов все материалы автора

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