Россия в гостях обыграла Кипр и одержала первую победу при Карпине
Сборная России в матче пятого тура отборочного турнира ЧМ-2022 в гостях победила команду Кипра со счетом 2:0.
Голы забили Александр Ерохин (6-й минута) и Рифат Жемалетдинов (55-я). В обоих случаях ассистентом выступил Федор Смолов.
Это первая победа сборной России при новом главном тренере Валерии Карпине. Ранее команда сыграла вничью с Хорватией (0:0).
Россия вышла на первое место в группе H и обогнала Хорватию, которая сегодня проведет свой матч пятого тура против Словакии.
Кипр занимает последнее место в группе.
В следующем матче Россия дома сыграет с Мальтой (7 сентября, «Открытие Арена», начало — в 21.45 мск). Встречу покажет канал РЕН ТВ.
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Группа H
Кипр — Россия — 0:2 (0:1)
Голы: Ерохин, 6 (0:1). Жемалетдинов, 55 (0:2).
Кипр: Михаил, Кателарис, Каро, Панайоту (Тзионис, 61), Псалтис (Захариу, 77), Кастанос, Артиматас (Кириаку, 72), Лоизу, Питтас (Авраам, 61), Н.Иоанну, Папулис (Илиа, 72).
Россия: Гильерме, Караваев, Дивеев, Джикия, Самошников, Ерохин, Баринов, Головин (Кузяев, 67), Миранчук (Бакаев, 64), Смолов (Тюкавин, 75), Черышев (Жемалетдинов, 46).
Предупреждения: Артиматас, 45+1. Смолов, 60. Ерохин, 74. Кателарис, 90. Жемалетдинов, 90+4.
Судьи: Эрнандес-Эрнандес. Наранхо, Собрино (все — Испания).
ВАР: Санчес Мартинес. Кабаньеро (оба — Испания).
4 сентября. Никосия. Стадион ГСП.
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