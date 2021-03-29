Кержаков надеется, что не только Дзюба будет забивать много голов за сборную России

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков 29 марта в интервью ТАСС прокомментировал результативность форварда Артема Дзюбы.

«Я думаю, что Дзюба обойдет меня количеству голов за сборную России, потому что у него еще много матчей за национальную команду и голов он забьет тоже много. Ревности к Дзюбе нет. Что касается нынешних футболистов, я ничего не могу сказать. Я надеюсь, что у нас все футболисты, в том числе нападающие, будут забивать много голов, благодаря чему наша сборная будет выигрывать», — заявил Кержаков.

У Дзюбы 29 мячей в 49 матчах. В матчах отбора ЧМ-2022 он забил один мяч команде Мальты (3:1) и два гола сборной Словении (2:1).

Следующий матч сборная России сыграет против команды Словакии 30 марта в Трнаве. Начало — в 21.45 по московскому времени.