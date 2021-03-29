Сборная России показала фото с тренировки перед матчем со Словакией

Сборная России продолжает подготовку к матчу отборочного турнира чемпионата мира-2022 против команды Словакии. В Instargram национальной сборной России появился фото отчет с последней тренировки команды.

Матч Словакия — Россия пройдет 30 марта в Трнаве. Начало — в 21.45 (мск). После двух туров в активе сборной России 6 очков, у словаков — 2.