Сборная России показала фото с тренировки перед матчем со Словакией
17:31
Сборная России продолжает подготовку к матчу отборочного турнира чемпионата мира-2022 против команды Словакии. В Instargram национальной сборной России появился фото отчет с последней тренировки команды.
Матч Словакия — Россия пройдет 30 марта в Трнаве. Начало — в 21.45 (мск). После двух туров в активе сборной России 6 очков, у словаков — 2.
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года
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