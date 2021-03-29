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Сборная России показала фото с тренировки перед матчем со Словакией

17:31
29 марта. Тренировка сборной России. Фото Instagram
29 марта. Тренировка сборной России. Фото Instagram
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Сборная России продолжает подготовку к матчу отборочного турнира чемпионата мира-2022 против команды Словакии. В Instargram национальной сборной России появился фото отчет с последней тренировки команды.

Матч Словакия — Россия пройдет 30 марта в Трнаве. Начало — в 21.45 (мск). После двух туров в активе сборной России 6 очков, у словаков — 2.

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




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