Защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр рассказал о настрое на предстоящий матч отборочного цикла ЧМ-2022 против команды России.

«Я понимаю, чего от меня ждут многого. И я должен оправдать эти надежды. Должен взять на себя ответственность, — приводит слова Шкриньяра FCInterNews. — Не только на поле, но и в раздевалке. Мы должны выложиться на сто процентов. Пока мы набрали только два очка в двух матчах. Нужно исправлять эту ситуацию».

Сборная России проведет выездной матч против команды Словакии 30 марта в Трнаве.