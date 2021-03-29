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Шкриньяр — о матче с Россией: «Должен взять на себя ответственность»

17:24
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Защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр рассказал о настрое на предстоящий матч отборочного цикла ЧМ-2022 против команды России.

«Я понимаю, чего от меня ждут многого. И я должен оправдать эти надежды. Должен взять на себя ответственность, — приводит слова Шкриньяра FCInterNews. — Не только на поле, но и в раздевалке. Мы должны выложиться на сто процентов. Пока мы набрали только два очка в двух матчах. Нужно исправлять эту ситуацию».

Сборная России проведет выездной матч против команды Словакии 30 марта в Трнаве.

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