Карпин: «Уровень Зиньковского позволяет ему попасть в расширенный список»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил вызов полузащитника Антона Зиньковского на матчи отбора ЧМ-2022 в октябре.

«Бывали случаи, когда вызывали и из первой лиги. И не только в РПЛ. Уровень Зиньковского позволяет ему попасть в расширенный список. Окончательный будет 27 числа. Сегодня есть матчи, еще впереди тур. Посмотрим, кто останется.

Расширенный список нужен? У каких-то клубов по 3-4 игры до 3-го октября. За две недели надо сдавать список. Мы даем сейчас, понимая, что кто-то может себя проявить. А кто-то может показывать себя не лучшим образом. После сентябрьских матчей прошло два тура, впереди еще два тура", — сказал Карпин.

В октябре сборная России проведет два матча отбора к ЧМ-2022: 8 октября команда сыграет со Словакией дома, 11 октября на выезде встретится со Словенией.