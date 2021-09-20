Карпин: «Уровень Зиньковского позволяет ему попасть в расширенный список»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил вызов полузащитника Антона Зиньковского на матчи отбора ЧМ-2022 в октябре.
«Бывали случаи, когда вызывали и из первой лиги. И не только в РПЛ. Уровень Зиньковского позволяет ему попасть в расширенный список. Окончательный будет 27 числа. Сегодня есть матчи, еще впереди тур. Посмотрим, кто останется.
Расширенный список нужен? У каких-то клубов по 3-4 игры до 3-го октября. За две недели надо сдавать список. Мы даем сейчас, понимая, что кто-то может себя проявить. А кто-то может показывать себя не лучшим образом. После сентябрьских матчей прошло два тура, впереди еще два тура", — сказал Карпин.
В октябре сборная России проведет два матча отбора к ЧМ-2022: 8 октября команда сыграет со Словакией дома, 11 октября на выезде встретится со Словенией.
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