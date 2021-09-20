Смородская не согласна с включением Дзюбы в расширенный состав сборной России
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» прокомментировала расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отборочного цикла к ЧМ-2022.
«Я пока не вижу достойной игры у Дзюбы. С решением Карпина не совсем согласна. Он сам посмотрит на игру Артема на сборе и на тренировках. Но Карпин должен иметь право выбирать. Глушаков? Возраст делу не помеха. Он сейчас в хорошей форме, много забивает. Вызов Глушакова совершенно заслуженный», — сказала Смородская «СЭ».
Сегодня, 20 сентября, был опубликован расширенный состав национальной команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022. В состав сборной вернулись полузащитник Денис Глушаков и форвард Артем Дзюба. 34-летний игрок «Химок» не вызывался в национальную команду с 2018 года.
Состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022: Глушаков и Дзюба вернулись в команду
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