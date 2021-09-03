Карпин рассказал о потерях сборной России перед матчем с Кипром
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о потерях команды перед матчем отборочного раунда ЧМ-2022 против Кипра.
«Чья потеря более чувствительна? Самые чувствительные Марио и Ионова, так как Фомин даже в заявку не попал с хорватами. Но у них не травмы, а дискомфорт. Мы не можем рисковать.
Все ли готовы из тех, кто прилетел на Кипр? Да, готовы. В самолете и по дороге в гостиницу никто травм не получал. Прямо сейчас все 24 футболиста едут на стадион», — сказал Карпин.
Матч Кипр — Россия пройдет 4 сентября. Начало — в 19.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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