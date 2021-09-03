Валерий Карпин: «С Кипром мы тоже хотим играть от себя»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как команда хочет играть в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра.
«Естественно мы разобрали соперника еще до начала сбора, — сказал Карпин. — Понятно, что последнюю их игру с Мальтой можно было только до удаления. Считаю, что мы не подстраивались под Хорватию. С Кипром тоже хотим играть от себя. Нужно учитывать сильные и слабые стороны соперника».
Матч Кипр — Россия состоится 4 сентября. Начало в 19.00 по московскому времени.
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