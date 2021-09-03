Баринов заявил, что готов к роли капитана сборной России
Полузащитник Дмитрий Баринов рассказал, готов ли он к роли капитана сборной России.
«Джикия сказал, что у нас нет одного-двух капитанов. У нас все лидеры. А кто будет капитаном с Кипром, увидите завтра. Готов ли к роли капитана? Конечно готов.
Много карточек? Возможно, не успеваю. Но моя позиция подразумевает быть агрессивным на поле. Но я над этим работаю.
Мы забыли прошлый матч. Приехали на Кипр побеждать. Вы говорите, что они несильная команда, а по мне это очень добротный соперник. Но, повторюсь, мы здесь за победой", — сказал Баринов.
Матч отборочного раунда ЧМ-2022 Кипр — Россия пройдет 4 сентября. Начало — в 19.00 по московскому времени.
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