Баринов заявил, что готов к роли капитана сборной России

Полузащитник Дмитрий Баринов рассказал, готов ли он к роли капитана сборной России.

«Джикия сказал, что у нас нет одного-двух капитанов. У нас все лидеры. А кто будет капитаном с Кипром, увидите завтра. Готов ли к роли капитана? Конечно готов.

Много карточек? Возможно, не успеваю. Но моя позиция подразумевает быть агрессивным на поле. Но я над этим работаю.

Мы забыли прошлый матч. Приехали на Кипр побеждать. Вы говорите, что они несильная команда, а по мне это очень добротный соперник. Но, повторюсь, мы здесь за победой", — сказал Баринов.

Матч отборочного раунда ЧМ-2022 Кипр — Россия пройдет 4 сентября. Начало — в 19.00 по московскому времени.