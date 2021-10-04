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Карпин прокомментировал вызов Ильзата Ахметова в сборную России

10:07
Валерий Карпин. Фото РФС
Валерий Карпин. Фото РФС
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о вызове в национальную команду полузащитника московского ЦСКА Ильзата Ахметова.

«Так как в воскресенье в матче за «Монако» получил травму Александр Головин и пока нет уверенности, что он сможет принять участие на сборе, тренерский штаб решил вызвать в команду Ильзата Ахметова», — цитирует Карпина пресс-служба РФС.

В рамках отбора к ЧМ 2022 года сборная России примет команду Словакии в Казани 8 октября. Игра Словения — Россия состоится на стадионе «Людски врт» в Мариборе 11 октября.

После шести туров российская команда набрала 13 очков и находится на втором месте в группе H, отставая от лидирующей Хорватии по разнице мячей.

Дополнительная информация:

https://www.rfs.ru/news/214550

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Виктория Кравченко все материалы автора

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