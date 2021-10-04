Карпин прокомментировал вызов Ильзата Ахметова в сборную России
10:07
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о вызове в национальную команду полузащитника московского ЦСКА Ильзата Ахметова.
«Так как в воскресенье в матче за «Монако» получил травму Александр Головин и пока нет уверенности, что он сможет принять участие на сборе, тренерский штаб решил вызвать в команду Ильзата Ахметова», — цитирует Карпина пресс-служба РФС.
В рамках отбора к ЧМ 2022 года сборная России примет команду Словакии в Казани 8 октября. Игра Словения — Россия состоится на стадионе «Людски врт» в Мариборе 11 октября.
После шести туров российская команда набрала 13 очков и находится на втором месте в группе H, отставая от лидирующей Хорватии по разнице мячей.
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
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