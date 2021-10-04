Кафанов — о работе с Карпиным: «Ни разу не слышал в свой адрес повышенного тона»
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью «СЭ» рассказал о совместной работе с Валерием Карпиным.
— Легко ли сработались в «Ростове» с Валерием Карпиным? Трудно ли было перестраиваться после многих лет в штабе Курбана Бердыева?
— Конечно, они абсолютно разные, но оба — личности. И с обоими мне работать вообще легко. От того же Карпина ни разу не слышал в свой адрес ни повышенного тона, ни недовольства. Относится с уважением — это самое главное.
— Когда он объявил, что все решения по вратарям в сборной будете принимать вы, в том числе выбирать основного голкипера, вы не восприняли это как перекладывание ответственности?
— Ни в коем случае. Только как знак уважения и доверия. По совместной работе знаю, что это не жест для внешнего пользования, а так все на самом деле и есть. В «Ростове» у нас с Георгиевичем было так же — просто официально не оглашалось.
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