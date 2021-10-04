Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью «СЭ» рассказал о совместной работе с Валерием Карпиным.

— Легко ли сработались в «Ростове» с Валерием Карпиным? Трудно ли было перестраиваться после многих лет в штабе Курбана Бердыева?

— Конечно, они абсолютно разные, но оба — личности. И с обоими мне работать вообще легко. От того же Карпина ни разу не слышал в свой адрес ни повышенного тона, ни недовольства. Относится с уважением — это самое главное.

— Когда он объявил, что все решения по вратарям в сборной будете принимать вы, в том числе выбирать основного голкипера, вы не восприняли это как перекладывание ответственности?