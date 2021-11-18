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«Карпин отреагировал свысока». Психолог — о разговоре тренера с Кудряшовым

Психолог считает, что Карпин отреагировал свысока на разговор с Кудряшовым после поражения от Хорватии
09:38
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Спортивный психолог Вадим Гущин высказался о разговоре между главным тренером сборной России Валерием Карпиным и защитником национальной команды Федором Кудряшовым после матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Хорватией (0:1).

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H
14 нояб, 17:00. Poljud (Сплит)
Хорватия
1:0
Россия
Голы
Кудряшов, 81 (1:0)
Хорватия
Грбич Ловрен Соса Гвардиол Юранович (Брекало, 76 ) Перишич Модрич Брозович Влашич (Петкович, 58 ) Пашалич (Ливая, 75 ) Крамарич (Станишич, 86 )
Россия
Сафонов Дивеев Караваев Кудряшов Джикия Баринов Фомин (Глебов, 80) Бакаев (Мостовой, 78) Головин (Чистяков, 56) Ионов (Зобнин, 57) Смолов (Заболотный, 57)
Предупреждения
Ливая 90, Грбич 90  -  Головин 51, Смолов 55
Судьи
Данни Маккели Хессел Стегстра Ян де Врис
ВАР
ван Руперти

«Важно разобрать поведение тренера в ситуации с защитником — он не подошел к Кудряшову», — приводит слова Гущина «Чемпионат». — Федор сам подошел к Валерию Георгиевичу и извинился. Поймите, если я часть команды, то ценю каждого футболиста. Когда игрок сотворил такое, то в момент, когда ему наиболее трудно — а это прямо сразу после матча — тренер должен подойти и утешить. Он не стал. И вот когда уже сам Кудряшов к нему обратился, то Карпин такой: «Ну ладно, ну что ты. Бывает».

Психолог ответил, что должен был сказать тренер защитнику после встречи.

«Надо было сказать как психолог: «Я не был в твоей ситуации, в свои ворота не забивал, но в моей жизни наверняка были моменты, когда делал то, что делать не должен был. За что мне стыдно и больно. Понимаю, что в данной ситуации тебе нужна поддержка. Так вот учти, я с тобой. Это я забил в свои ворота вместе с тобой. Я проиграл вместе с тобой — я такой же, как и ты». Карпин отреагировал свысока: «Ну что, ну ладно. Такие, как ты, они да — в свои забивают. А я не забиваю», — сказал он.

По итогам отборочного турнира сборная России заняла второе место в группе H и сыграет в стыковых матчах за право принять участие в чемпионате мира. Первый соперник национальной команды станет известен 26 ноября.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4516709-karpin-otreagiroval-svysoka-psiholog-o-razgovore-trenera-i-kudryashova.html

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