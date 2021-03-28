Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2014
ЧМ по футболу 2018
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Иличич назвал Миранчука братом после матча Россия — Словения

12:12
Теги:

Полузащитник сборной Словении Йосип Иличич 27 марта опубликовал новое фото в Instagram.

Иличич выложил фото с партнером по «Аталанте» Алексеем Миранчуком, сделанное во время встречи 2-го тура отбора к ЧМ-2022.

«Миранчук — брат», — подписал публикацию Иличич.

27 марта сборная России победила Словению — 2:1. После двух туров российская команда лидирует в группе с 6 очками, у словенцев — три.

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...