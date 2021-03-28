Иличич назвал Миранчука братом после матча Россия — Словения
Полузащитник сборной Словении Йосип Иличич 27 марта опубликовал новое фото в Instagram.
Иличич выложил фото с партнером по «Аталанте» Алексеем Миранчуком, сделанное во время встречи 2-го тура отбора к ЧМ-2022.
«Миранчук — брат», — подписал публикацию Иличич.
27 марта сборная России победила Словению — 2:1. После двух туров российская команда лидирует в группе с 6 очками, у словенцев — три.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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