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Защитник Жиров покинул расположение сборной России

12:23
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Защитник «Зандхаузена» Александр Жиров 28 марта покинул расположение сборной России, сообщает Twitter национальной команды.

30-летний футболист не сможет принять участие в игре третьего тура отбора на ЧМ-2022 против Словакии из-за жестких карантинных ограничений между Германией и Словакией.

Матч Словакия — Россия состоится во вторник, 30 марта. Начало — в 21.45 (мск). После двух туров у россиян шесть очков, у словаков — два.

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