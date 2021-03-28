Защитник Жиров покинул расположение сборной России
Защитник «Зандхаузена» Александр Жиров 28 марта покинул расположение сборной России, сообщает Twitter национальной команды.
30-летний футболист не сможет принять участие в игре третьего тура отбора на ЧМ-2022 против Словакии из-за жестких карантинных ограничений между Германией и Словакией.
Сборная России проводит на стадионе им. Метревели в Сочи восстановительную тренировку. Футболисты занимаются по группам в зависимости от проведённого времени во вчерашнем матче. Расположение команды покинул защитник Александр Жиров. pic.twitter.com/rxau81YUye— Сборная России (@TeamRussia) March 28, 2021
Матч Словакия — Россия состоится во вторник, 30 марта. Начало — в 21.45 (мск). После двух туров у россиян шесть очков, у словаков — два.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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