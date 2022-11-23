Немецкие игроки закрыли рты руками на фото перед матчем с Японией из-за запрета повязок в поддержку ЛГБТ

Футболисты сборной Германии закрыли рты руками на командном фото перед началом матча 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022 против Японии.

Игроки сделали это в качестве протеста против запрета со стороны ФИФА на ношение капитанских повязок OneLove в поддержку ЛГБТ.

Вместо повязок OneLove ФИФА разрешила капитанам сборных носить во время матчей ЧМ-2022 повязки черного цвета с надписью «No discrimination» («Нет дискриминации»). В Международной федерации футбола заявили, что если кто-то из игроков наденет повязку OneLove радужного цвета, то судья будет вправе показать такому футболисту желтую карточку.

Сборные Германии и Японии выступают на ЧМ-2022 в группе E вместе с командами Коста-Рики и Испании.

ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.