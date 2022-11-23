Форвард сборной Хорватии Ливая отказался отвечать на вопрос о России

Нападающий клуба «Хайдук» и сборной Хорватии Марко Ливая не стал отвечать на вопрос о российской команде.

— Вы играли последний матч против России. Это был ее последний официальный матч. Вы расстроены, что российских футболистов здесь нет?

— Не хочу говорить об этом.

Ранее сборная Хорватии не смогла обыграть команду Морокко на ЧМ-2022. Встреча закончилась со счетом 0:0.

В последний раз хорватская сборная играла с командой России 14 ноября 2021 года в отборочном раунде на ЧМ-2022. Тогда хорваты выиграли со счетом 1:0.

С 2014 по 2016 год Ливая выступал за казанский «Рубин».