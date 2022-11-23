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Сегодня, 16:27

В Немецком футбольном союзе объяснили акцию игроков сборной Германии с закрытыми ртами перед матчем с Японией

Иван Торопцев
Корреспондент
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Футболисты сборной Германии закрывают рты на командном фото перед матчем с Японией.
Фото Reuters

Немецкий футбольный союз выступил с заявлением по поводу акции сборной Германии перед началом матча 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022 против Японии.

Немецкие игроки закрыли рты на командном фото перед началом игры в знак протеста на использование капитанских повязок OneLove, которые направлены на поддержку ЛГБТ.

«Мы хотели использовать нашу капитанскую повязку как пример ценностей, которым мы привержены в сборной: разнообразия и взаимного уважения. Мы хотели, чтобы наши голоса, как и голоса других наций, были услышаны. Это не политическое заявление. Права человека не подлежат обсуждению, это само собой разумеется. К сожалению, сейчас это все еще не так. Поэтому наше сообщение так важно для нас. Запретить нам использовать капитанскую повязку — все равно, что закрыть нам рот. Мы все равно придерживаемся своей позиции», — говорится в заявлении Немецкого футбольного союза.

Вместо повязок OneLove ФИФА разрешила капитанам сборных носить во время матчей ЧМ-2022 повязки черного цвета с надписью «No discrimination» («Нет дискриминации»).

ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборные Германии и Японии выступают в группе E вместе с Испанией и Коста-Рикой.

Чемпионат мира. Группа E
23 нояб, 16:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Германия
Япония

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 0
1-й тайм

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Японии по футболу
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