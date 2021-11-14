Хорватия в шестой раз пробилась на чемпионат мира
Сборная Хорватии обыграла команду России (1:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Благодаря этому хорваты завоевали прямую путевку в финальную часть турнира, который пройдет в Катаре.
Сборная Хорватии вышла на чемпионат мира в шестой раз в своей истории. На ЧМ-2018 в России она заняла второе место, уступив команде Франции (4:2) в финале. Это был лучший результат в ее истории. Также она стала третьей на ЧМ-1998.
Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
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