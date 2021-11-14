Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов в разговоре с «СЭ» отреагировал на гостевое поражение сборной России в матче с Хорватией (0:1) в рамках отбора ЧМ-2022. Единственный гол в матче забил Федор Кудряшов в свои ворота.

«Феде будет тяжело, но нужна поддержка в любом случае. Если соперники имеют большое преимущество, то случаются такие автоголы. От хорватов всю игру отскакивали, результат закономерен. Впереди стыки, а Феде держаться и не обращать внимания на высказывания и шутки. Он хороший футболист», — сказал Самедов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Сборная России (22 очка) по итогу отборочного турнира ЧМ-2022 заняла второе место в группе Н и попала в зону стыковых матчей. Сборная Хорватии (23 очка) добилась прямой путевки на чемпионат мира в Катаре.