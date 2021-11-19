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Глебов — об атмосфере в Сплите: «На 90 минут будто попал в пещеру — вообще не понимал, что происходит»

14:39
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Полузащитник сборной России Данил Глебов рассказал об атмосфере на стадионе в Сплите, где проходил матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии (0:1).

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H
14 нояб, 17:00. Poljud (Сплит)
Хорватия
1:0
Россия
Голы
Кудряшов, 81 (1:0)
Хорватия
Грбич Ловрен Соса Гвардиол Юранович (Брекало, 76 ) Перишич Модрич Брозович Влашич (Петкович, 58 ) Пашалич (Ливая, 75 ) Крамарич (Станишич, 86 )
Россия
Сафонов Дивеев Караваев Кудряшов Джикия Баринов Фомин (Глебов, 80) Бакаев (Мостовой, 78) Головин (Чистяков, 56) Ионов (Зобнин, 57) Смолов (Заболотный, 57)
Предупреждения
Ливая 90, Грбич 90  -  Головин 51, Смолов 55
Судьи
Данни Маккели Хессел Стегстра Ян де Врис
ВАР
ван Руперти

— В такой игре, как с Хорватией, тяжело выходить на замену. О чем думал?

— Ни о чем. Когда сел на скамейку в начале встречи и услышал поддержку фанатов. Атмосфера была крутая. На 90 минут будто попал в пещеру — вообще не понимал, что происходит.

Единственное, что понимал, выходя на поле, нужно любой ценой удержать счет. Но уже через четыре минуты пропустили.

— В России на стадион пускают ограниченное количество зрителей, в Хорватии же были полные трибуны, которые болели против вас. Это повлияло?

— Вряд ли. У нас опытная сборная, игроки проходили чемпионаты мира, Европы.

По итогам отборочного турнира сборная России заняла второе место в группе H и сыграет в стыковых матчах за право принять участие в чемпионате мира. Первый соперник национальной команды станет известен 26 ноября.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Спартак

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Арсенал

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2021-11-19-glebov-ob-atmosfere-v-splite-na-90-minut-budto-popal-v-peshcheru-voobshche-ne-ponimal-chto-proiskhodit

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Карен Саркисян все материалы автора
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