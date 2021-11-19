Глебов — об атмосфере в Сплите: «На 90 минут будто попал в пещеру — вообще не понимал, что происходит»
Полузащитник сборной России Данил Глебов рассказал об атмосфере на стадионе в Сплите, где проходил матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии (0:1).
— В такой игре, как с Хорватией, тяжело выходить на замену. О чем думал?
— Ни о чем. Когда сел на скамейку в начале встречи и услышал поддержку фанатов. Атмосфера была крутая. На 90 минут будто попал в пещеру — вообще не понимал, что происходит.
Единственное, что понимал, выходя на поле, нужно любой ценой удержать счет. Но уже через четыре минуты пропустили.
— В России на стадион пускают ограниченное количество зрителей, в Хорватии же были полные трибуны, которые болели против вас. Это повлияло?
— Вряд ли. У нас опытная сборная, игроки проходили чемпионаты мира, Европы.
По итогам отборочного турнира сборная России заняла второе место в группе H и сыграет в стыковых матчах за право принять участие в чемпионате мира. Первый соперник национальной команды станет известен 26 ноября.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2021-11-19-glebov-ob-atmosfere-v-splite-na-90-minut-budto-popal-v-peshcheru-voobshche-ne-ponimal-chto-proiskhodit
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю