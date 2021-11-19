Полузащитник сборной России Данил Глебов рассказал об атмосфере на стадионе в Сплите, где проходил матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии (0:1).

— В такой игре, как с Хорватией, тяжело выходить на замену. О чем думал?

— Ни о чем. Когда сел на скамейку в начале встречи и услышал поддержку фанатов. Атмосфера была крутая. На 90 минут будто попал в пещеру — вообще не понимал, что происходит.

Единственное, что понимал, выходя на поле, нужно любой ценой удержать счет. Но уже через четыре минуты пропустили.

— В России на стадион пускают ограниченное количество зрителей, в Хорватии же были полные трибуны, которые болели против вас. Это повлияло?

— Вряд ли. У нас опытная сборная, игроки проходили чемпионаты мира, Европы.

По итогам отборочного турнира сборная России заняла второе место в группе H и сыграет в стыковых матчах за право принять участие в чемпионате мира. Первый соперник национальной команды станет известен 26 ноября.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.